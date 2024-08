Maikammer. Die CDU-Fraktion im Verbandsgemeinderat Maikammer hat sich neu aufgestellet. In der konstituierenden Sitzung ist Timo Glaser zum Fraktionsvorsitzenden gewählt worden.

Gleichberechtigte Stellvertreter sind Daniel Becker und Leonhard Schädler. Alle Wahlen erfolgten einstimmig.

Mit der Neuausrichtung und Verjüngung will die CDU-Fraktion neue Impulse setzen, heißt es in einer Pressemitteilung. Die positive Entwicklung der Verbandsgemeinde Maikammer solle gemeinsam mit Bürgermeisterin Gabriele Flach und allen Mitgliedern des Verbandsgemeinderates weiter vorangetrieben werden. Wichtige Themen für die Zukunft seien unter anderem der Aus- beziehungsweise Umbau des Rathauses, Unterhaltungsmaßnahmen an den Schulstandorten, die Ausstattung der Feuerwehren, Klimaanpassungs- und Klimaschutzmaßnahmen, die Umsetzung des Starkregenkonzeptes und des Gewässerentwicklungsplans sowie die konstruktive Zusammenarbeit mit den Ortsgemeinden Kirrweiler, Maikammer und St. Martin.