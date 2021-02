Die Feuerwehr hat eine Tierrettung am Samstagnachmittag in der Wallgasse in Neustadt glücklos abbrechen müssten. Ihr war zuvor eine verletzte Ente gemeldet worden. Die Wehrleute konnten den Vogel zwar dort finden, es wollte jedoch keine Hilfe von den Rettungskräften annehmen. Es wurde zwar auch versucht, das Tier mithilfe eines Keschers einzufangen, aber auch das misslang, weshalb der Einsatz abgebrochen wurde.