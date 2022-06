Ein junger Turmfalke, der nicht mehr fliegen konnte, ist am Samstag zur Greifvogelstation in Haßloch gebracht worden.

Gefunden hatte den Vogel, der vergeblich nach Futter suchte, eine Angestellte eines Hotels in Rhodt. Sie schaltete die Polizei ein, die den Vogel einfing und in einem luftdurchlässigen Karton nach Haßloch brachte. Dort wurde festgestellt, dass es sich um einen Turmfalken handelt. „Es geht ihm so weit ganz gut“, sagte am Montag Maik Heublein, Leiter der Greifvogelstation. Er sei jedoch sehr stark abgemagert. „Es war gut, dass er gebracht wurde.“

Der kleine Vogel war an diesem Wochenende einer von neun Vögeln, die zur Greifvogelstation gebracht wurden. Fünf Turmfalken, zwei Wanderfalken und zwei Steinkäuze. Die Turmfalken seien stets die zahlreichsten Gäste, berichtet Heublein. „Das liegt daran, dass sie in unserer Region häufig vorkommen und sich außerdem gerne in Menschennähe aufhalten.“ Dadurch würden sie leichter gefunden als andere Vögel.

Die Greifvogelstation wird vom Nabu betrieben und verfügt über Einzelvolieren und große Freiflugvolieren. In diesem Jahr sind bereits 130 Vögel aufgenommen worden, normalerweise sind es jährlich zwischen 160 und 180 Tiere. Im vergangenen Jahr waren es sogar 326 Greifvögel und Eulen, unter anderem wohl deshalb, weil es 2021 viele Mäuse gab, die Vögel also viel Nahrung fanden und auch viel Nachwuchs in die Welt setzten.