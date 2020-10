Die Feuerwehr hat am Donnerstagabend eine Katze aus einem Schacht neben einem Wohnhaus in der Rittergartenstraße in Neustadt befreien müssen. Passanten hatten die Einsatzkräfte verständigt, als sie das Miauen des Stubentigers aus dem Schacht hörten. Die Feuerwehr vermutet, dass sie beim Herumtollen hinein gepurzelt war und von alleine nicht mehr herauskommen konnte. Die Einsatzkräfte holten die junge Katze mithilfe einer tragbaren Leiter heraus und brachten sie zum Tierheim. Im Einsatz war die Feuerwehr mit einem Löschfahrzeug und fünf Einsatzkräften. Bereits am Mittwochmorgen waren sieben Wehrleute an derselben Stelle im Einsatz, weil eine Katze in dem Schacht gefallen war. Ob eine streunende Katze Jungen geworfen hat, die diese missliche Lage geraten waren, ist nicht ausgeschlossen. Indes sollte Feuerwehr-Sprecher Bernd Kaiser zufolge geklärt werden, welche Funktion der Schacht hat und ob dieser in irgendeiner Form abgesichert oder abgedeckt werden kann, damit die Wehr nicht abermals in die Rittergartenstraße ausrücken muss. Hierzu müsste die Ordnungsbehörde kontaktiert werden.