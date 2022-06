Wer ein Herz für Vögel und die Nachbarschaft hat, greift auch mal beherzt ein. Die Frage, ob eine mutige Aktion ein Vogelleben dauerhaft rettet, muss aber offen bleiben.

Zwei kleinen Gartenvögeln hat Tobias Löcher vergangenen Mittwoch nacheinander das Leben gerettet. „Irgendwie war das wohl mein Vogeltag“, erzählt er schmunzelnd. Im Carport der Familie im Gimmeldinger Dinkelackerring hatte ein Rotschwanz-Pärchen sein Nest zwischen alten Blumentöpfen gebaut und dort fünf Eier ausgebrütet.

Nachmittags bemerkte Löcher, dass die Rotschwanz-Mutter aufgeregt auf dem Balkongeländer hin und her hüpfte. Als er nach dem Rechten schaute, stellte er fest, dass sich eines der fünf Küken in einem kleinen Haufen Gerümpel verfangen hatte und nicht mehr von allein herauskam. Er konnte den Nachwuchs befreien, der daraufhin sofort in einen nahen Baum flog und sich dort glücklich mit seinen Vogeleltern vereint wiederfand.

Beinchen eingeklemmt

Am Abend wurde Tobias Löcher von seiner Frau Barbara alarmiert: Er solle schnell in den Garten kommen. Am Dachfirst des Nachbarhauses flatterte verzweifelt kopfüber ein Spatz, der sich ein Bein eingeklemmt hatte. Sein Nachbar Günter Vautrin versuchte ihn nach eigenen Worten davon abzuhalten, aufs Dach zu steigen: „Denk’ doch an Deine drei Kinder, das ist viel zu gefährlich. Hol’ lieber das Luftgewehr und erlöse ihn mit einem Schuss von seinem Leiden.“

Doch das war für die Familie Löcher keine Alternative. Im Dinkelackerring war mittlerweile fast die gesamte Nachbarschaft auf der Straße. „Ein Nachbar, der gerade von der Arbeit kam, hielt mir dann die Leiter. Ich stieg aufs Dach und befreite den Kleinen aus seiner misslichen Lage“, erzählt Löcher. Als er vom Dach wieder auf die Leiter umsteigen wollte und sich dabei auf einen sicheren Tritt konzentrierte, lockerte sich wohl sein Griff ein wenig und der kleine Spatz entwischte aus seiner Hand in die Freiheit.

Keine Chance gegen Katze?

Nachbar Vautrin befürchtet allerdings, dass er seine Rettung nicht lange überlebt hat. „Mit dem gebrochenen Bein kann er ja nicht stehen, und wenn ihn eine Katze erwischt, ist es schnell um ihn geschehen“, meint der Gimmeldinger mit bodenständigem Sinn für die Realität.

Für Tobias Löcher gab es dann auf Bitten seiner Frau noch ein kleines Nachspiel: „Das Spatzennest war eingeklemmt hinter dem Blech, das unter den Firstziegeln sitzt. Der Spatz hatte sich dort mit seinem Bein in einer Ritze gefangen. Mir war klar, dass diese Stelle auch für andere Vögel eine regelrechte Falle bildet.“ Also stieg er noch mal auf des Nachbars Dach und verschloss die Ritze mit Silikon. Seitdem musste kein Vogel mehr gerettet werden.