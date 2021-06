Ungewöhnlichen Besuch haben zurzeit Kirsten und Wolfgang Mack in ihrem Garten auf der Hambacher Höhe: Zwei erwachsene und zwei junge Uhus oder Waldrohreulen halten sich in den meterhohen Zypressen an der Grundstücksgrenze auf.

„Ob es wirklich Uhus sind, wissen wir nicht. Ich hab’ mal im Internet recherchiert und vermute fast eher, dass es Waldrohreulen sind, ihrem runden Gesicht nach“, sagt Kirsten Mack.

Ihr Mann hatte einen der Großvögel Montagmorgen um acht Uhr im Garten auf dem Boden sitzend entdeckt. Da er die Kamera schon in der Küche bereitliegen hatte für eventuelle Fotomotive mit Eichhörnchen, konnte er sogleich ein Foto von dem großen Vogel schießen. Tagsüber war dieser allerdings verschwunden. Am Abend hörte Kirsten Mack ein lautes, untypisches Geräusch aus einer der hohen Zypressen im Garten. „Klang fast wie Hundebellen“, berichtet sie und ergänzt: „Das ein oder andere Käuzchen höre ich schon immer mal wieder, aber so etwas habe ich bisher aus unserem Garten noch nicht gehört.“

Fernglas liegt bereit

Als sie aus dem gegenüberliegenden Baum eine Antwort auf das Geräusch vernahm, machte sie sich vorsichtig auf die Suche nach dem Verursacher und entdeckte dabei zwei Jungtiere. „Die braunen Vögel sind in dem dichten Geäst ganz schwer zu erkennen. Ich wollte auch nicht zu nahe rangehen, um sie nicht zu erschrecken“, so Mack. Mit dem Teleobjektiv sind ihr trotzdem einige seltene Aufnahmen der Tiere gelungen.

Nach seinen Warn- oder Lockrufen flog der große Vogel zu den beiden Kleinen hinüber, und sie zogen sich gemeinsam in das Geäst zurück. So waren sie nicht mehr gesehen. Auch tagsüber gab es natürlich kein Lebenszeichen von den nachtaktiven Tieren. „Aber heute Abend, in der Dämmerung, lege ich mich mit der Kamera wieder auf die Lauer“, erzählt Mack. Für alle Fälle liegt mittlerweile auch schon ein Fernglas auf der Fensterbank bereit.