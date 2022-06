Warum Hundekot immer wieder für Ärger sorgt, auf einem Friedhof aber besonders eklig ist.

Die Angelegenheit ist so eklig wie nervig, erhält in diesem konkreten Fall aber noch einen besonderen Dreh. Die Rede ist von Hundekot, den rücksichtslose Halter nicht beseitigen, wenn sich ihre Vierbeiner im öffentlichen Raum erleichtert haben. Geschieht das alles auf einem Friedhof, fehlen einem fast ein bisschen die Worte.

In Gimmeldingen hat solch eine Hinterlassenschaft auf einer Grabplatte in diesen Tagen für Unmut gesorgt. Nicht das Tier, wohl aber sein Herrchen oder Frauchen sollte zur Verantwortung gezogen werden, so die Forderung. Bis zu 50 Euro Bußgeld drohen dem, der erwischt wird – nicht nur auf dem Friedhof.

Auf den Friedhöfen in der Kernstadt und den neun Ortsteilen sind Hunde ohnehin nicht erlaubt. Das regelt die Friedhofssatzung, wie die Stadtverwaltung auf Anfrage bestätigt. Wer dort mit einem Hund vom Kommunalen Vollzugsdienst oder einem Mitarbeiter der Friedhofsverwaltung gesehen wird, wird auch darauf hingewiesen. Hundekot auf dem Friedhof sei aber eher selten, heißt es aus dem Rathaus, was Einzelfälle natürlich nicht ausschließe.

DNA-Probe die Lösung?

Hundekot auf Gehwegen oder entlang viel genutzter Wirtschaftswege ist hingegen schon lange ein Problem. Fast ebenso lange wird darüber diskutiert, wie den zweibeinigen Sündern besser auf die Schliche gekommen werden kann. Sogar über DNA-Proben des sichergestellten Hundekots wurde diskutiert, wenn auch nicht in Neustadt.

Weil es schwer ist, die Hundehalter zu stellen oder sie im Nachgang zu ermitteln, setzt die Stadtverwaltung auf einen besonderen Service, der eine Stange Geld kostet. In den vergangenen Jahren wurden insgesamt 56 kombinierte Beutelspender- und Abfallbehälter für Hundekot aufgestellt. Dass das Problem damit nicht erledigt ist, ist zwischenzeitlich klar. Immer wieder liegen – gefüllte – Beutel auf Gehwegen, Vorgärten und in der Flur. Und das Aufkommen an Häufchen bleibt zudem ein Ärgernis.

Über Satzung lösen?

Die Stadt arbeite an einem neuen Konzept, sagt Pressesprecher Tobias Grauheding. Dabei gehe es nicht allein um Hundekot, sondern darum, wie man das Problem in eine neue Straßenreinigungssatzung integrieren könnte. An dieser wiederum wird seit Jahren getüftelt, die Frage lautet auch, inwieweit Bürger stärker in die Pflicht genommen werden oder aber die Stadt mehr reinigt, sich dafür aber die Gebühren erhöhen. Unabhängig davon könne die Anzahl der Hundekot-Stationen erhöht werden, so Grauheding. Weil diese aber auch geleert werden müssten, sei das stets mit höherem Personalaufwand verbunden.