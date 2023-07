Einen tierischen Sonntag gab es für die Neustadter Feuerwehr. Morgens kurz nach 8.30 Uhr wurde die Einsatzzentrale über einen Wespenschwarm in der Flugplatzstraße in Lachen-Speyerdorf informiert. Der örtliche Löschzug schaute sich die Situation an und konnte das Problem rasch aufklären. Es waren keine Wespen unterwegs, sondern Bienen. Zudem war schon ein Imker vor Ort, um das ausgebüxte Bienenvolk wieder einzufangen. Die Wehrleute konnten wieder nach Hause fahren.

Ein Vogel stellte die Wehrleute am frühen Sonntagnachmittag vor größere Probleme. Ein Anwohner des Terrassenwegs (Hambacher Höhe) hatte gemeldet, dass ein Vogel in einem Abflussrohr feststecke und sich nicht mehr befreien könne. Laut Feuerwehr steckte das Tier in einem Bodenabflussrohr. Die Wehr gab alles, setzte sogar „schweres Bergegerät“ ein, was aber keinen Erfolg brachte. Daher wurde schließlich die Abdeckung des Abflussrohrs entfernt – auf dass der eingeklemmte Vogel dann doch aus eigener Kraft die Flatter machen konnte.