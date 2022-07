Blickpunkt: Trockenheit und Hitze machen in diesen Sommerwochen auch vielen Wildtieren das Leben schwer. Vor allem wird sichtbar, wie sehr die Wasserbewohner unter ausbleibendem Regen zu leiden haben.

Für ihre Fortpflanzung sind viele Tierarten auf Gewässer angewiesen. „Vor allem Amphibien trifft es in unseren Breiten hart“, sagt Katharina Schneeberg. Die Zoologin am Pfalzmuseum für Naturkunde in Bad Dürkheim weist auf die besondere Gefährdung dieser Tierklasse hin: „Von den in Deutschland vorkommenden Amphibienarten gibt es bei 15 Arten einen negativen Trend und zehn sind laut der aktuellen Roten Liste sogar in ihrem Bestand gefährdet.“

Mehrere Lurcharten laichen in kleineren Wasseransammlungen ab. So auch die Wechselkröte, aktueller Lurch des Jahres. Diese wärmeliebende Kröte pflanzt sich überwiegend in sonnenexponierten und flachen Tümpeln fort. Kleingewässer haben jedoch den Nachteil, dass sie nur bei ausreichend Regen lang genug bestehen. Bleiben Niederschläge aus, verschwinden die Wasserstellen, bevor die Kaulquappen ihre Entwicklung abschließen konnten.

Wo Tümpel austrocknen, sterben auch darin lebende Insektenlarven. Das betrifft zum Beispiel Libellen, von denen sich sämtliche Arten im Wasser entwickeln. Katharina Schneeberg spricht aber auch von Insekten, die bei Menschen eher unbeliebt sind. „Mücken leiden unter der zunehmenden Trockenheit, da sie kaum temporäre Kleinstgewässer finden. Zwar freuen sich viele Menschen über den rückläufigen Trend der Mückenpopulation, aber ihr Rückgang ist für andere Tiere ein Problem.“

Hier nennt die Zoologin Vögel, die ihre Jungen mit Insekten füttern: „Für Schwalben, die erfreulicherweise auch am Pfalzmuseum Nester belegt haben, sind Mücken eine wichtige Nahrungsgrundlage.“ Schwalben gehören zu den Vogelarten, die unter Dachvorsprüngen nisten. Wie bei den Mauerseglern ist ihr Nachwuchs zusätzlich bedroht, wenn hohe Temperaturen ihre Brutstätten extrem aufheizen.

Viele Jungtiere stürzen sich dann zu früh aus ihren Nestern, obwohl sie noch nicht fliegen können. Am Pfalzmuseum ist dies zum Glück bislang nicht vorgekommen. Schneeberg: „Der Nachwuchs unserer Museumsschwalben ist geschlüpft und die Elterntiere sind fleißig dabei, die Jungvögel zu versorgen.“

Als Gartenbesitzer kann man die Tierwelt in den heißen Sommerwochen unterstützen. Zum einen helfen strukturreiche und feuchte Unterschlüpfe wie Stein- und Asthaufen. Wer außerdem im Garten eine Wasserschale aufstellt, wird schnell feststellen, wie intensiv sie aufgesucht wird. So stellen sich Vögel und auch Säugetiere wie Igel ein.

Die Schale ist aber täglich zu reinigen oder einfach auszuwechseln, sonst können sich im Wasser Krankheitserreger ausbreiten und die Besucher infizieren. Katharina Schneeberg weist darauf hin, dass Wasserstellen auch von Insekten gern aufgesucht werden. „Man sollte deswegen darauf achten, dass immer ein kleiner Ast im Wasser liegt, auf dem hineingefallene Tiere wieder hinausklettern können.“

Ausstiegshilfen empfehlen sich auch für Planschbecken, Pools und unbedeckte Regentonnen. Denn durstige Besucher können auf der Suche nach Wasser hineinfallen und schaffen es an den glatten Wänden nicht mehr hinaus. Das bedeutet für manches unerfahrene Jungtier ein qualvolles Ertrinken. Sammelbehälter sollten deswegen entweder gut abgedeckt oder mit einer kleinen Rampe versehen sein.