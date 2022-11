Die Bürgerinitiative Tiefe Geothermie Geinsheim (BI) hat sich am Montagabend neu gegründet. 19 Bürger aus Geinsheim und Umgebung haben laut Mitteilung der BI das Gründungsmanifest unterschrieben.

„Dies ist ein wichtiger Tag für Geinsheim“, schreiben die Sprecher der Bürgerinitiative, „denn es geht darum, die Risiken und Gefahren einer Geothermie- und Lithiumextraktionsanlage zwischen Geinsheim und der Fronmühle zu analysieren und zu prüfen, ehe vorschnell eine Entscheidung getroffen wird, die dann unumkehrbar ist.“

Hintergrund der Initiative in Geinsheim: Die Vulcan Energie Ressourcen GmbH will in der Region heißes Thermalwasser fördern, das zudem große Mengen an Lithium enthält. Dieses ist ein wichtiger Rohstoff für Elektrogeräte und E-Autos. Zugleich kann Geothermie für Nahwärme genutzt werden, da beim Abkühlen des Thermalwasser Wärme freigesetzt wird. Nach Ansicht von Vulcan würde sich Tiefen-Geothermie südwestlich von Haßloch sowie nördlich von Geinsheim lohnen, wozu entsprechend tiefe Bohrungen erforderlich wären. Federführend beim Genehmigungsverfahren ist das Landesamt für Geologie und Bergbau. Stadt und Stadtwerke sind gegenüber den Vulcan-Plänen offen – auch im Hinblick auf Alternativen zum Gas bei der Wärmeversorgung Neustadts. Vor einigen Wochen gab es bereits eine Informationsveranstaltung zu den Vulcan-Konzepten in Geinsheim.

Sorge um Lebensqualität

„Es blieben viele Fragen unbeantwortet“, sagt dazu nun die Bürgerinitiative. Sie sehe sich daher als Sprachrohr für die Bewohner, die „kaum berechenbare Risiken wie die Grundwasser-Gefährdung oder Lärm“ fürchten. Man sorge sich um die Lebensqualität in Geinsheim. „Die Bürgerinitiative ist nicht gegen Neuerungen, Fortschritt und schon gar nicht gegen eine Energiegewinnung aus erneuerbaren Quellen“, wird Andreas Schibel vom „Schwabengütle“ in einer Mitteilung der Initiative zitiert. Seine Baumschule und sein Wohnhaus sind nur wenige hundert Meter von der geplanten Anlage entfernt. „Aber was hier auf 60.000 bis 80.000 Quadratmetern Ackerland geplant ist, sprengt alle Dimensionen.“

Die Bürgerinitiative befürchtet, dass durch die Bohrungen Erdbeben ausgelöst werden und dann Risse an den Häusern entstehen. Außerdem wird vor einem erhöhten Verkehrsaufkommen gewarnt. Zudem werden Bedenken hinsichtlich der „Größe der industriellen Anlage, des Flächenverbrauchs und der benachbarten Vogelschutz- und FFH-Schutzgebiete sowie der Wasserschutzgebiete“ laut. Die Bürgerinitiative fordert daher eine Umweltverträglichkeitsprüfung. Außerdem müssten Bürger über Vertrauensleute in den Prozess eingebunden werden – ein Ergebnis eines Mediationsverfahrens von 2011 bis 2013, als es in der Vorderpfalz schon einmal um Geothermie-Anlagen ging und eine Geinsheimer BI aktiv war. Weitere Infos: www.big-geinsheim.de.