Wie kann die Stadt Neustadt entsprechend der bundesweiten Vorgabe bis zum Jahr 2045 ihren Bedarf an Strom und Wärme klimaneutral decken? Dazu haben die Stadtwerke ein Konzept erstellt, das erstmals im Sommer im Stadtrat vorgestellt worden war. Ein Kernsatz daraus: Bei der Wärme funktioniert das mittels erneuerbarer Energien nur dann, wenn auch auf Tiefen-Geothermie gesetzt wird.

Das haben sich die Fraktionen im Stadtrat zu Herzen genommen: Grüne, FWG, SPD, FDP und CDU wollen daher in der Sitzung am 15. November ab 18 Uhr im Rathaus mit einem gemeinsamen Antrag eine kommunale Wärmeplanung fordern, für die auch eine Machbarkeitsstudie zur Tiefen-Geothermie erstellt werden soll. Um die „Wärmewende“ bis spätestens 2045 zu schaffen, müssten schon jetzt die Weichen gestellt werden, heißt es in dem Antrag. Demnach sollen Verwaltung und Stadtwerke bis Ende 2023 die Wärmeplanung erarbeiten und dafür auch Fördermittel an Land ziehen. Mit der Machbarkeitsstudie wiederum sollen die Stadtwerke beauftragt werden.