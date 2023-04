Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Bei hochsommerlichen Temperaturen ist ein Arbeitsplatz an der Sandsteinbogenbrücke in der Klausengasse gewiss einer der angenehmeren. Daran ändern auch unerwartete Probleme am Bauwerk nichts. Derweil loben die Anwohner die Stadtverwaltung.

Hin und wieder legen die Bauarbeiter ihre Gummistiefel ab, um die Füße im Speyerbach zu kühlen. Unter der Sandsteinbrücke hinter der Marienkirche weht am Freitagmorgen ein angenehmes