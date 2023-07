Die Bürgerinitiative gegen Tiefe Geothermie in Geinsheim (BIGG) überreicht am Dienstag um 17.45 Uhr über 1900 Unterschriften an Neustadts Oberbürgermeister Marc Weigel. Die Unterschriften hat die Bürgerinitiative per Online-Petition und mit Unterschriftenlisten gesammelt, teilt sie in einer Presseinformation mit. Ziel der Petition sei die „Verhinderung der Lithiumfabrik mit Tiefer Geothermie“ in Geinsheim. Die Unterschriften werden direkt vor der Stadtratssitzung im Innenhof des Rathauses an den OB übergeben. Laut BIGG wird Weigel dann in der Sitzung die Mitglieder des Stadtrates über die Unterschriftenaktion informieren.

Demo in der Innenstadt

Vor der Übergabe der Unterschriften plant die BIGG noch eine Demo. Beginn ist um 17 Uhr Hetzelplatz. Von dort ziehen die Demonstranten über die Friedrichstraße und die Kellereistraße zum Marktplatz. Dort ist eine kurze Ansprache geplant.