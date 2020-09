Der Internetanbeiter Inexio, der für den Breitbandausbau im Kreis Bad Dürkheim zuständig ist, hat der Kreisverwaltung mitgeteilt, dass zwischen 7. und 13. September die Tiefbauarbeiten in Meckenheim und Bad Dürkheim–Ost beginnen. Startschuss für den Ausbau, der von Land und Bund gefördert wird, war am 23. Juli in Lindenberg. Bis Ende 2021 sollen 9000 Haushalte an das Glasfasernetz angeschlossen werden. Davon profitieren in erster Linie die „weißen Flecken“ mit einer Bandbreite von unter 30 Mbit pro Sekunde.