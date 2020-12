Da wegen der Pandemie weniger Plätze in den Weihnachtsgottesdiensten zur Verfügung stehen, hat sich das Presbyterium der Stiftskirchengemeinde entschlossen, mehr Gottesdienste zu feiern. Termine sind an Heiligabend in der Stiftskirche Familiengottesdienste um 15 und 16 Uhr (jeweils 70 Plätze), Erwachsenengottesdienste um 17 und 18 Uhr (jeweils 70 Plätze), Abendandachten im Rathausinnenhof um 21 und 22 Uhr (jeweils 100 Plätze). Hinzu kommt ein musikalischer Gottesdienst am ersten Weihnachtsfeiertag um 17 Uhr (70 Plätze). Alle Gottesdienste können nur mit Anmeldung und gültigem Ticket besucht werden. Dazu ist eine kostenlose Registrierung aller Personen über https://eveeno.com/de/event-cal/10543?style=table oder über die Homepage www.stiftskirche-neustadt.de möglich. Bei Rückfragen Telefon 06321/398931. Zusätzlich können die Heiligabendgottesdienste um 15 und 16 Uhr und der Gottesdienst am 25. Dezember per Livestream auf dem neuen Youtube-Kanal verfolgt werden.