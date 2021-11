36 Meter Spannweite und 45 Tonnen schwer: Das sind die Eckdaten der Behelfsbrücke, die das Technische Hilfswerk Neustadt in Altenburg, einem von der Flutkatastrophe betroffenen Ort im Ahrtal, hochgezogen hat.

In nur wenigen Tagen eine Brücke zu bauen, das schaffen wohl nur das Technische Hilfswerk (THW) und seine Helfer. Nicht zum ersten Mal ist der Neustadter Ortsverband mit rund einem Dutzend ehrenamtlicher Einsatzkräfte im Ahrtal, um eine sogenannte Bailey-Brücke zu bauen, ein aus vormontierten Teilen zusammengesetztes Bauwerk. Das Material dafür wird im Landauer Ortsteil Godramstein gelagert.

„Im Einsatz sind seit drei Tagen besonders der große Kranwagen und der Radlader der Brückenbaugruppe Neustadt“, berichtet Dieter Hofherr vom THW-Ortsverband am Sonntag. Mit dabei seien auch Helfer aus Bad Kreuznach, Kaiserslautern, Landau und Olpe.

Immer wieder geübt

Noch am Sonntag oder spätestens Montag soll die Brücke, die auch für schwere Fahrzeuge geeignet ist, fertiggestellt sein. Dabei ist der Brückenaufbau selbst kein Problem, „wenn man richtig anpacken kann, geht das an einem Tag“, so Hofherr. Das werde schließlich in der Brückenbaugruppe immer wieder geübt. Länger dauere es, wenn etwa das Widerlager erst betoniert werden muss, oder wenn die Zufahrten erst hergestellt werden müssen. Oder wenn – das sei vor allem anfangs im Ahrtal ein großes Problem gewesen – das Material nur schwer beigeschafft werden kann.

In Altenburg scheint alles zu klappen. Am späten Samstagabend postete der Ortsverband auf Facebook, dass die Brücke auf der anderen Seite angekommen sei. Viele THW-Kräfte haben laut Hofherr bereits 17 Brücken im Ahrtal gebaut.