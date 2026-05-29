Die Ahrtalflut war eine einschneidende Erfahrung. Das THW Neustadt leistete herausragende Arbeit als Brückenbauer. Nun braucht die Truppe neue Helfer und Gerätschaften.

Fast fünf Jahre ist das jetzt her. Aber wenn Ronja, Marcel und Michael Benz, Jonas Bender, Jonas Fink und Maximilian Nord, ehrenamtliche Helfer des technischen Hilfswerks (THW) im Ortsverein Neustadt, heute darüber reden, an einem brütend heißen Abend Ende Mai, der keine Zweifel am fortschreitenden Klimawandel mit allen katastrophalen Folgen lässt, dann steht alles wieder klar vor Augen.

15. Juli 2021. Im Ahrtal vollzieht sich die größte Flutkatastrophe seit Menschengedenken, an ihrem Ende sind mehr als 130 Todesopfer zu beklagen. Die Ansage für die Neustadter THW-Helfer, allesamt Ehrenamtler und von ihren Arbeitgebern freigestellt für Einsätze, lautet: Richtung Ahrtal. Treffpunkt: Am Sportplatz in Schuld, einer Gemeinde mit gut 600 Einwohnern. Aber: „Als wir ankamen, gab’s den Sportplatz nicht mehr. Einige Häuser nebendran auch nicht.“

Im Neustadter THW-Ortsverein mit insgesamt gut 70 Mitgliedern sind es elf, deren Spezialgebiet Brückenbau ist. Ganz Deutschland war im Ahrtal auf den Beinen mit Helferinnen und Helfern, und Neustadt spielte eine eindrucksvolle Rolle. „Jeder unserer 70 Mitglieder war mindestens einmal dort.“ Die Brückenbauer naturgemäß besonders oft. Anfangs immer wochenweise, in Wechselschicht. „Alles in allem über mindestens ein halbes Jahr“, sagt Marcel Benz. Im April waren sie wieder dort, „die Behelfsbrücken, die wir gebaut haben, müssen ja irgendwann auch zurückgebaut werden.“ Glücklicherweise, muss man anfügen, denn das bedeutet, dass es wieder die dauerhaften Brücken gibt.

An diesem Mai-Abend ist es ein erfreulicher Anlass, zu dem sie sich treffen auf dem THW-Gelände in Lachen-Speyerdorf. Sehr anschaulich zu besichtigen ist dort zumindest in Teilstücken auch das, was im Ahrtal existenziell wichtig war: Brückenteile, die letztlich auf vier Meter Breite und mehr als 30 Meter Länge „auf Maß“ aus Holz und Metall angefertigt und zusammengebaut werden. Einige der Metallteile stammen noch vom Ende des Zweiten Weltkriegs – weil das alte Material noch gut ist, so die überraschende Erklärung. Deutlich werden auch die enorme Bandbreite und die unterschiedlichen Dimensionen der Gerätschaften. Da gibt es zum Beispiel, wie Marcel Benz erläutert, „die großen Kräne jenseits der 200 Tonnen“.

Kabelloses Arbeiten wird wichtig

Aber auch eher handliche Schlagbohrer, Flexe und Sägen, die man auch schon mal in manchen hochgerüsteten Heimwerker-Kellern findet. Und ab sofort gibt es vier neue Geräte, Schlagschrauber unter anderem, die kabellos arbeiten. „Gut, dass wir die jetzt haben“, ertönt es aus dem Helferkreis, „eine enorme Arbeitserleichterung.“ Denn: gerade bei Extremeinsätzen wie im Ahrtal habe sich gezeigt, dass kabelgebundene Werkzeuge ein mühseliges Unterfangen sind - und die Kabel zudem als Stolperfallen gefährlich. „Wenn du, wie im Ahrtal, in der Sch… stehst, weißt du Akku-Werkzeuge zu schätzen“, berichtet einer, der es wissen muss. Und: die Akkus halten lange, beim Schlagschrauber durchaus drei Stunden. „Bevor das Gerät platt ist, ist eher der Benutzer platt.“

Das Geld für die neuen Geräte stammt aus dem Unterstützungsfonds eines Unternehmens. Die Amprion GmbH mit Hauptsitz in Dortmund und 36 regionalen Betriebsstandorten ist einer von vier in Deutschland tätigen „Übertragungsnetzbetreibern“: 3400 Mitarbeiter, 11.000 Kilometer Stromkreislänge, das zweitgrößte Höchstspannungs-Stromnetz im Land. Markus Weßling, Leiter der Unternehmenskommunikation, schildert: „Wir möchten das ehrenamtliche Engagement unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter fördern, in den verschiedensten Bereichen, auch in Schulen, Kindergärten, Vereinen, Hilfsorganisationen.“ Marcel Benz, seit 2021 Chef der Fachgruppe „Brückenbau“ beim THW Neustadt, ist im südhessischen Bürstadt als Elektroingenieur Mitarbeiter von Amprion. „Marcel Benz hatte mit seinem Antrag Erfolg, weil uns Arbeitssicherheit natürlich ganz besonders am Herzen liegt“, erläutert Weßling. „Dass alle gesund vom Einsatz zurück nach Hause kommen, hat im Beruf und im Ehrenamt oberste Priorität.“

16 Behelfsbrücken errichtet

Was gilt es aus alledem zu lernen? Überlebensnotwendig in Krisenzeiten ist Zusammenhalt, ehrenamtliches Engagement, sind Frauen und Männer, die ihre ganze Kraft einsetzen, um anderen zu helfen – und die dafür den Respekt der Gesellschaft verdienen, und auch jede materielle Unterstützung. Zum Beispiel durch Spenden, gerne auch von Unternehmen.

Am Ende waren es im Ahrtal 16 Behelfsbrücken, an deren Bau die Neustadter Gruppe maßgeblich beteiligt war. Eine der besten Sachen beim THW, sagt Marcel Benz, sei die: „Wenn du in einer extremen Lage ganz schnell viele Leute brauchst, dann sind wir da.“ Und genauso wichtig: „Alle ziehen an einem Strang, mit vollem Einsatz.“ Kompetenzgerangel, Eifersüchteleien – wie oft auf privaten Berufsfeldern? „Habe ich in zwei Jahrzehnten THW nicht erlebt.“ Damit das so bleiben kann, so betonen die THWler in Lachen-Speyerdorf mit großem Nachdruck, brauchen sie mehr Mitstreiter und Nachfolger. „Wir freuen uns über jede und jeden, der neu zu uns kommt.“ Regelmäßig gebe es Ausbildungen. „Und niemand muss Angst haben, dass handwerkliches Genie die Grundvoraussetzung fürs Helfen wäre.“

Die Katastrophe brachte auch Erfahrungen

Wenn man THW-Leute nach psychologischen Aspekten eines schweren Einsatzes fragt, nach Emotionen, Erschrockenheit, Trauer, beginnen die Antworten meist zurückhaltend. „Man hat Einsatz, und man geht“, ist in Lachen-Speyerdorf zu hören. Und: „In erster Linie funktioniert man, und das ist zunächst mal das Wichtigste.“ Im Vergleich zu betroffenen Bürgern habe man im Ahrtal als Helfer ja sogar diesen „Vorteil“ gehabt: „Wir konnten was tun!“ Es folgt ein sehr markanter Satz: „Wir sind aber auch nicht aus Stein.“ Deshalb sei es wichtig, dass das THW für seine Helferinnen und Helfer ein Einsatznachsorge-Team (ENT) bereit hält. Kommunikation und Erfahrungsaustausch mit anderen sei unersetzlich, nicht nur für die fachliche Planung, sondern auch fürs Mentale.

Die Ahrtalkatastrophe war fürchterlich. Aber sie brachte auch Erfahrungen von Zusammenhalt – kleine Erinnerungen mit großer Wirkkraft. „Da waren Eltern, die waren so unglaublich froh, dass sie ihre Kinder wieder zu Schule schicken konnten, nachdem eine Brücke wieder begehbar war.“ Und: „Da war dieser Mann, ein betroffener Anwohner. Und der stellt sich da hin und spielt auf seiner Trompete ein Stück, extra für uns. So was vergisst du nie.“