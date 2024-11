Auf 60 Jahre Dienst als ehrenamtlicher Helfer beim Technischen Hilfswerk (THW) kann Gerhard Janz zurückblicken. Um dieses Jubiläum zu würdigen, lud der THW-Ortsverband zu einer Feierstunde in das Neustadter Rathaus ein.

In einem historischen Fahrzeug, einem THW-blauen Kübelwagen des Typs Munga, fuhr der Jubilar im Hof des Rathauses vor. Im Ratssaal der Stadt begrüßten dann der THW-Ortsbeauftragte für Neustadt, Jens Lembke, und Neustadts Oberbürgermeister Marc Weigel die Gäste. Der THW-Landesbeauftragte für Hessen, Rheinland-Pfalz und das Saarland, Marcus Hantsche, blickte in seiner Festrede zurück auf den langen Werdegang des Geehrten im THW.

Anfang 1963 trat Gerhard Janz einer Mitteilung des THW zufolge mit damals 26 Jahren dem erst zehn Jahre zuvor gegründeten Ortsverband Neustadt bei. Als gelernter Kfz-Mechaniker eignete er sich schnell ein umfassendes Fachwissen zu den Katastrophenschutzfahrzeugen aller Art an.

An insgesamt 28 größeren Einsätzen wirkte Gerhard Janz maßgeblich mit. Neben großen Hochwassereinsätzen, etwa in Völklingen und Emmerich, nahm er auch an mehreren Auslandeinsätzen teil. So war er etwa 1974 in den Tschad entsandt worden, 1991 führte ihn ein Hilfsgütertransport in die Nähe von Kyjiv in der Ukraine.

Für sein außerordentliches Engagement während seiner 50-jährigen Zugehörigkeit zum THW erhielt Gerhard Janz bereits 2013 das THW-Ehrenzeichen in Silber. Hantsche betonte, wie wichtig ein solches Ehrenamtliches Engagement sei und das Signal, das davon ausgeht. Der 88-Jährige betonte, dass all die Erfolge und Erlebnisse in seiner langen Zeit beim THW nie allein sein Verdienst gewesen sein, sondern dass die starke Kameradschaft und der Zusammenarbeit im Ortsverband, aber auch mit anderen THW-Einheiten, all das erst möglich gemacht hätten.