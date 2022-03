Am Mittwochabend gab es einen Flächenbrand im Bereich der Johann-Casimir-Straße in Lambrecht. Die Feuerwehr wurde um kurz vor 19 Uhr alarmiert. Auf etwa sechs Metern brannte eine 2,5 Meter hohe Thuja-Hecke. Der Brand konnte schnell unter Kontrolle gebracht werden, so dass für ein nahegelegenes Gebäude keine Gefahr mehr bestand. Ursache war nach Angaben der Feuerwehr möglicherweise ein Brand in einem Plastikmülleimer neben der Hecke. Denkbar sei, dass klimmende Zigaretten oder etwas Ähnliches entsorgt worden ist, heißt es in einer Pressemitteilung. Der Eimer wurde komplett zerstört. Während der Löscharbeiten war die Wiesenstraße für etwa eine halbe Stunde voll gesperrt.