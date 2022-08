Eine Thuja-Hecke hat am Montag in der Dürerstraße auf dem Gelände des Hannah-Arendt-Gymnasiums gebrannt. Als die Feuerwehr gegen 14.45 Uhr an der Einsatzstelle eintraf, hatten die Flammen bereits auf einen hölzernen Geräteschuppen sowie auf den Fallschutz aus Hackschnitzel übergegriffen. Der Feuerwehr gelang es, eine Ausbreitung der Flammen zu verhindern. Durch die große Hitzestrahlung wurde ein geparktes Auto leicht beschädigt. Während des Einsatzes wurde der Wehr ein brennender Mülleimer auf dem Schulhof gemeldet, der schnell abgelöscht werden konnte. Die Feuerwehr war mit vier Fahrzeugen und 14 Wehrleuten im Einsatz. Die Polizeiinspektion Haßloch hat die Ermittlungen aufgenommen.