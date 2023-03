Dekan Andres Rummel wird Thomas Klein am Sonntag, 14 Uhr, als Pfarrer der protestantischen Kirchengemeinde Mußbach eingeführt. Im Gottesdienst in der Johanneskirche wirken der Kirchenchor, der Chor Christcendo und der Posaunenchor mit. Im Anschluss findet ein Empfang des Presbyteriums im Gemeindehaus statt. Bisher ist Thomas Klein als Pfarrer für Gimmeldingen und Königsbach zuständig. Nachdem Arnd Schnörr in Ruhestand gegangen ist, kommt nun noch Mußbach dazu.