Fünf Jahre hatte der Verein „Projekt 51“ 2015 für die Sanierung des denkmalgeschützten Fachwerkhauses in der Theodor-Heuss-Straße 51 in Lachen-Speyerdorf veranschlagt. Fertig ist es aber auch heute noch nicht. Im Gegenteil: An dem entkernten und eingerüsteten Gebäude wird seit über einem Jahr nicht mehr gearbeitet.

„Da tut sich gar nichts mehr“, lautet die Antwort, wenn man in dem Doppeldorf nach dem Fachwerkhaus von 1684/85 fragt, in das in der Vergangenheit so einiges an öffentlichen