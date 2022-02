Das Seniorenheim Theodor-Friedrich-Haus in Haßloch kämpft weiterhin mit den Folgen eines Corona-Ausbruchs in der Einrichtung. Weil sich zehn Bewohner eines Wohnbereichs und zwölf Mitarbeiter mit Covid-19 infiziert hatten, war Ende Januar ein Besuchsverbot verhängt worden. Wie die Einrichtungsleitung nun in einem Schreiben an die Angehörigen mitteilt, wurde das Besuchsverbot für den Wohnbereich 3 wieder aufgehoben. Für die Wohnbereiche 1 und 2 sowie die Arche wurde es jedoch bis einschließlich Freitag verlängert. Es gebe dort weiterhin zahlreiche Fälle und in der Arche eine erkrankte Mitarbeiterin. Laut Einrichtungsleitung finden am Dienstag und Mittwoch weitere PCR-Tests statt. Die Bewohner hätten aufgrund des hohen Anteils an Booster-Impfungen „zum überwiegenden Teil nur sehr leichte oder gar keine Symptome“ gehabt. Bei den Mitarbeitern sei es „häufiger zu starken Grippesymptomen“ gekommen, heißt es in dem Schreiben. Das Haus verfügt über 124 Plätze für die vollstationäre Pflege, zwei Kurzzeitpflegeplätze sowie zwölf Tagespflegeplätze.