Die Gesellschaftskomödie „Kalter weißer Mann“ des Freinsheimer Theaters der Liebe brachte bei der Premiere des Theatersommers alle zum Lachen.

Es gibt nur wenige Komödien, die lustig sind und zugleich über eine Metaebene intelligent. „Kalter weißer Mann“ des Autorenduos Dietmar Jacobs und Moritz Netenjakob ist so eine. Sie seziert die Gesellschaft, ohne zu verletzen. Bezieht Stellung, ohne zu polarisieren und das bei einem Thema, das durchaus die Gesellschaft spaltet. Sie schafft das, indem sie alle Positionen übertrieben darstellt. Man kann so über sich selbst lachen oder über die Skurrilität der anderen.

Die Komödie spielt auf einer Trauerfeier. Der Firmenpatriarch und Gründer einer Feinwäschefirma ist mit 94 Jahren verstorben. Sein Leben war die Firma. Diese richtet auch die Trauerfeier aus, denn eine Familie hatte er nicht. Organisator ist der „alte weiße Mann“ Horst Bohne (Uwe Heene). Er fühlt sich als verdienter Nachfolger, schließlich war er stets treu ergeben und korrekt.

Aufschrift wird zum Politikum

Ganz unbedarft hat er die Schleife mit der Aufschrift „In tiefer Trauer, die Mitarbeiter“ bestellt. Doch die Zeiten haben sich geändert. Die Aufschrift wird zum Politikum. „Was ist mit den Mitarbeiterinnen?“, fragt Alina Bergreiter (Coralie Wolff), „Head of New Development“ und Konkurrentin um die Firmennachfolge. Sie ist glühende Feministin und kann die Theorien zur gendergerechten Sprache perfekt vorbeten. Dass die Frauen nur „mitgemeint“ seien, gelte nicht, schließlich gäbe es Studien, die aussagen, dass sich Mädchen unter einem „Arzt“ immer noch einen Mann vorstellten.

Ihr Ex-Lover und „Social Media Experte“ Kevin (Hagen Lutz) gibt ihr recht. Er denkt zudem an die Reichweite, solch eine Schleife verursache in den sozialen Medien einen Shitstorm und sei für ein modernes Unternehmen untragbar. Er plädiert für den Genderstern, und erklärt, dass nur so auch nichtbinäre Menschen eingeschlossen seien. Der konservative Bohn zieht das ins Lächerliche, der Stern stehe im Widerspruch zu einem Traditionsunternehmen. Für die pfälzernde naiv-herzliche Chefsekretärin Rike Schneider ( Anja Kleinhans) ist das alles zu hoch: „Was? Die sollen alle auf die Schleife?“

Wilde Wortspiele

Kim Olkowski (Svenja Reinhardt), studentische Praktikantin und Influencerin, lässt das Thema kalt, sie kämpft für die „Work-Life Balance“, jeden so leben zu lassen, wie er möchte, sei für sie selbstverständlich, genderfluide Models seien wünschenswert. Die Diskussionen werden immer absurder, wilde Wortspiele folgen auf gewollte Missverständnisse. Dabei kommt noch mehr auf den Tisch: sexistische Werbung, sexuelle Belästigung in der Firma. Vor dem Verstorbenen war kein Rock sicher, aber auch die Feministin geht mit ihrem männlichen Mitarbeiter nicht besser um. Der Streit wird live ins Netz übertragen, bei jedem Kommentar quiekt der Klingelton.

Der ebenso karikiert dargestellte Pfarrer (Dieter Malzacher) kommt nicht dazu, seine Zeremonie wie geplant durchzuführen. Zudem steht er unter Zeitdruck, die nächsten Trauergäste warten schon vor der Tür. Bemerkenswert ist die Inszenierung (Anja Kleinhans / Assistenz: Claudia Olma) und die Leistung der Schauspieler: Gespielt wird mit ironisch übertriebenen Gesten, zeitlupenartigen Bewegungen, Standbildern, weit aufgerissenen Augen. Dargestellt werden keine komplexen Charaktere, sondern „Meinungsträger“, lebende Theorien und Schlagwörter – bis am Ende die Herzlichkeit siegt und alles in einem versöhnlichen Lied endet.

Termine

Weitere Aufführungen auf dem Freilichtgelände vor dem Casinoturm am 18., 19., 20., 25., 26. und 27. Juni, jeweils um 19.30 Uhr. Karten für 24 Euro unter www.theaterderliebe.de oder an der Abendkasse.