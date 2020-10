„Mondscheintarif“ ist ein Theaterstück von Ildikó von Kürthy. Es ist am Samstag, 20 Uhr, und Sonntag, 17 Uhr, im Theater in der Kurve in Hambach zu sehen. Cora Hübsch (Dominique Fürst, Foto), mal wieder Single, wartet auf den Anruf der neuen Flamme. Das Warten wird zum inneren Leidensweg. Vorverkauf in der Buchhandlung Quodlibet Neustadt, Telefon 06321/88930.