Neustadt schrammt gerade so an der 100er-Inzidenz-Marke entlang, aus Berlin drohen weitere Corona-Ansagen – irgendwie klar, dass da auch kleine, feine Kultureinrichtigungen wie das „Theater in der Kurve“ in Hambach keine Chance haben: Aus diesem Grund hat Theaterleiterin Hedda Brockmeyer nun auch ihre beiden nächsten Veranstaltungen abgesagt: das für Samstag, 24. April, geplante Gastspiel des Improtheater „Stupid Lovers“ und die Erzählperformance „Auf Grund“ mit der Deutsch-Norwegerin Ragnhild A. Mørch am 16. Mai. Neuer Saisonstart wäre damit, so Corona es zulässt, am 21. Mai die Uraufführung der neuen Eigenproduktion „Eupheus & Orydike“ mit Andrea C. Baur und Brockmeyer selbst als Darstellern, Christian Birko-Flemming als Sprecher und Billy Bernhard als Regisseur. Infos zum jeweils aktuellen Stand der Lage unter www.theater-in-der-kurve.de.