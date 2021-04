Es hat nicht sollen sein: Das vor Wochen erwartungsfroh und mutig für Samstag, 10. April, angesetzte Lockdown-Ende im Hambacher „Theater in der Kurve“ fällt flach. „Da es von Seiten der Politik leider keinerlei Konzept zur Öffnung kultureller Einrichtungen gibt, werden vier unserer geplanten April-Veranstaltungen ausfallen müssen“, schreibt Leiterin Hedda Brockmeyer auf der Homepage des Theaters. Betroffen sind davon das Live-Hörspiel „Alice“ von und mit Schauspielerin Leni Bohrmann, das heute Premiere feiern und am Sonntag, 11. April, ein weiteres Mal aufgeführt werden sollte, sowie zwei Vorstellungen des Speyerer Zimmertheaters am 17. und 18. April, bei denen das Zwei-Personen-Stück „Gift“ von Lot Vekemans hätte zu sehen sein sollen. „Reservierungen für diese Veranstaltungen verfallen. Für eventuelle Nachholtermine empfehlen wir, neu zu reservieren“, teilt Brockmeyer mit. Neuer erster Termin für dieses Jahr ist nun das Gastspiel des Improtheater-Duos „Stupid Lovers“ am 24. April. „Wir geben nicht auf!“, sagt Brockmeyer.