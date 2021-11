Auch am Hambacher „Theater in der Kurve“ geht die Corona-Situation nicht spurlos vorüber. Auf drei Veranstaltungen bis zum Jahresende schrumpft das Angebot zusammen – bei denen kommt dafür laut Mitteilung aber auch jeweils der neue Ausschank im Hof mit Punsch und Feuerschale zum Einsatz.

Am Freitag, 3. Dezember, 20 Uhr, präsentiert passend dazu der Gaggenauer Musikkabarettist Konstantin Schmidt sein Programm „Glühwein zum Frühstück“, für das auch noch Reservierung (18 Euro) über die Buchhandlung Quodlibet (06321 88930, kontakt@quodlibet.de) möglich ist. Es gilt 2G und eine Beschränkung der Besucherzahl.

Danach herrscht einmal eine Weile Pause, denn sowohl das Gastspiel des „Ensembles Déjà vu“ aus Bonn am 10. und 11. Dezember als auch die musikalische Weihnachtslesung mit dem früheren RHEINPFALZ-Redakteur Rolf Schlicher und der Harfenistin Maria Stange am 12. Dezember wurden abgesagt. Die Theatermonologe von „Déjà vu“ sollen im März 2022 nachgeholt werden, für die Lesung ist der Ersatztermin noch offen.

Am 18. Dezember um 20 Uhr veranstaltet die Jugendtheatergruppe Dauerstrom dann noch mal ihre beliebte Improshow, und am 24. Dezember um 16 Uhr will Figurenspieler Billy Bernhard Groß und Klein mit seinem weihnachtlichen Märchenstück „Die drei Wünsche“ verzaubern. Der Eintritt zur Improshow ist frei, der für das Kindertheater kostet 8 Euro.