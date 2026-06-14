Das von Peter Hacks wieder zur Bühnenpräsenz verholfene frühe Goethestück „Das Jahrmarktsfest zu Plundersweiler“ feierte im Hof des Ältesten Hauses in Haßloch Premiere.

Wenn auch die himmlischen Schleusen am Freitagabend fest verschlossen blieben, war es noch nicht ganz das, was man sich unter einem lauen Sommerabend erträumt. Das mochte der Grund gewesen sein, warum so mancher Platz auf der wirtlichen Tribüne im Ältesten Haßlocher Haus am Premieren-Abend unbesetzt blieb. Die gekommen waren aber erlebten einmal mehr, was eine engagierte und personell gut bestückte Laienbühne wie das Theater im Hof an professioneller Bühnenkunst auf die Beine zu stellen vermag.

Dabei war das wunderbar zwischen Witz und Tiefgang mäandernde Stück „Das Jahrmarktsfest zu Plundersweiler“ des jungen Johann Wolfgang Goethe in der überarbeiteten Fassung des DDR-Dramatikers Peter Hacks fürwahr kein leichter Tobak. Durchweg in Reimen, dazu in einer Sprache komponiert, deren virtuose Wortwahl, schillernde Metaphorik und Esprit geladener Witz den stetig ärmer werdenden Kommunikationsduktus unserer Tage frappant konterkariert, richtete an Ausführende wie Publikum eine Herausforderung.

Gaukler, Künstler und Schurken

Erstere meisterten diese Hürde durchweg vortrefflich und mit hoher Sprachkultur und unverstellter Natürlichkeit. Aber keine Bange, alle, die sich kommende Vorstellungen nicht entgehen lassen: Ungeachtet der hehren Sprache unterhält der Abend aufs Köstliche. Denn der Jahrmarkt befördert, vom Amtsdiener – Rafael Jung, der später auch dem Perserkönig Ahasveros vielschichtig verkörpert – proklamiert, allerlei Gaukler, Künstler, wie die Silhouettenreißerin (Marlene Mildenberger) oder die Moritatenzeigerin (Daniela Böhm), dazu auch ein paar lose Schurken (Mika Heck, Annika Dietz), Dienstmägde, obendrein ein paar feine Damen, so Madame Scheuer (Anika Zabler) und eine bigotte Sittenwächterin (Christa Rieger) in die Stadt.

Und während „Mamotte“, der sangesfrohe Lausejunge, zusammen mit dem Bänkelsänger freche, zotige Lieder zum Besten gibt – wirklich hinreißend die Geschwister Maya und Mika Heck –, versucht der Prinzipal (Christian Hayden), zuweilen etwas vergeblich, die Aufmerksamkeit für seine Theatertruppe anzufachen, die auf der Bühne ein sehr ernstes Stück zum Besten gibt. Es handelt sich um eine literarische Adaption des biblischen Buchs Esther um die schöne Königin des Perserkönigs Ahasveros – brillant: Belinda Hornbach –, die einst durch Geist und Liebreiz das vom machtsüchtigen Intriganten Haman angezettelte Juden-Pogrom abgewendet haben soll.

Geistreiche Wortgefechte

Das kleine Kammerspiel auf der Bühne mit seinen geistreichen Wortgefechten, bei dem nicht zuletzt Jan Rittinger in der Doppelrolle des Haman und seines Gegenspielers Mardochai rundweg besticht, wird wunderbar flankiert durch die beiden Nebenschauplätze: Auf den Bänken rechter Hand der Bühne, wo sich die Damen zuweilen echauffieren, und linker Hand, wo die Mägde und das gemeine Volk sich lümmeln. Dadurch herrscht permanent Umtrieb und Bewegung in der ausufernden Hofbühne, deren Fachwerkfassaden die Kulisse perfekt ergänzen.

Regisseur Armin Jung, der nicht nur zu Beginn in die Gendarmenuniform schlüpfte, sondern auch als dichtender und unsäglich lispelnder Magister Schievelbusch gegen Ende einen prächtig komödiantischen Auftritt lieferte, ebenso Anika Zabler, die als seine ebenfalls lispelnde Tochter ein kurzes, aber hinreißend komisches Solo zum Besten gab, ernteten manchen Lacher und Szenenapplaus.

Ein perfekt eingespieltes Team wirkte im Hintergrund unter anderem bei Bühnentechnik, Kulissenbau, der fantastischen Kostümvielfalt und der Maske. Ein herrliches Spektakel war es – keinesfalls versäumen!

Termine

Weitere Vorstellungen in der Haßlocher Gillergasse 11 gibt es am 26. und 27. Juni sowie am 3. und 4. Juli, jeweils 20.30 Uhr. Vorverkauf: Chaoskeller, Jahnplatz 6, sowie unter www.kulturverein-hassloch.de