Über eine Kurt-Schumacher-Brücke ist wohl jede(r) Deutsche in seinem Leben schon gefahren, doch wer der Namensgeber war, wissen erstaunlich wenige. Das will Schauspieler Peter Miklusz mit einem Theaterstück ändern, das nächste Woche im „Mon Général“ in Neustadt Premiere hat – und einen Vorgriff auf ein größeres Open-Air-Festival darstellt.

„Er steht für das, worauf es heute ankommt“ und sei für ihn ein großes Vorbild, sagt Peter Miklusz über Schumacher (1895–1952),