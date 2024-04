Die Lage im Haßlocher Gewerbegebiet Nord scheint auf den ersten Blick für eine Bar nicht optimal zu sein. Aber Dennis Messer ist vom Standort von „The Space“ überzeugt. Er und sein Team wollen eine Lücke in der Umgebung schließen und mit technischen Neuerungen punkten.

Bisher war es eher ein Geheimtipp, denn auf große Werbung hat Dennis Messer verzichtet. Die Bar „The Space“ im Haßlocher Gewerbegebiet Nord bekam in den vergangenen Wochen nämlich noch den letzten baulichen Feinschliff. Im dritten Stock gelegen, machen sie die Aussicht und die Dachterrasse zu einer „Rooftop-Bar“, sagt Messer. Der Geschäftsführer der Digitalagentur „innofabrik“ ist in Haßloch verwurzelt und wollte daher mit seinem Unternehmen seine Heimat nicht verlassen, als der Umzug in größere Räume anstand. Beim Neubau in der Fritz-Karl-Henkel-Straße 13 war neben seiner Agentur und Plätzen für einen „Coworking-Space“ im oberen Stockwerk gleich eine Bar mit eingeplant worden. Etwa eine Million Euro hat Messer in das Stockwerk investiert. „The Space“ bietet außen wie innen jeweils 50 Plätze. Bis vor wenigen Tagen war an der Dachterrasse noch gewerkelt worden, nun ist diese pünktlich zum Frühling ebenfalls zugänglich.

Keine hochwertigen Bars in der Umgebung

Messer sieht für die Bar Standortvorteile im Industriegebiet: „Wir haben hier keine Probleme mit Lärmbelästigung der Anwohner und eine angenehme Parkplatzsituation. Der Ausblick ist sehr gut, und diese Fläche hätten wir im Zentrum so nicht.“ Weiterer Grund für den Standort: „In Haßloch und Umgebung haben wir ein fehlendes Angebot an hochwertigen Bars wahrgenommen.“ Mit „wir“ meint er sich selbst und Melina Frey, die Geschäftsführerin der Bar ist. Dabei nimmt die 26-Jährige alles Organisatorische rund um die Bar in die Hand und kümmert sich um die Veranstaltungsplanung. Ein Barchef übernimmt das Tagesgeschäft.

Personell sieht Frey die Bar gut aufgestellt: „Wir haben bereits ein Team aus 20 Personen zusammengestellt, nur ein Barkeeper wird noch gesucht. Wir haben sehr auf die Qualität geachtet, die Barkeeper sind gut ausgebildet und in der Lage, hochwertige Cocktails und andere Getränke zu servieren.“ Auch kleinere Speisen und Snacks soll die Speisekarte hergeben. Bisher sei die Bar auch ohne große Werbung gut angenommen worden, und für die Wochenenden sei eine Reservierung eine gute Idee, empfiehlt Frey.

Speisekarte per QR-Code

Dass Messer in der digitalen Welt zuhause ist, zeigt sich an einigen Stellen. Neben einer Online-Reservierung und einer Speisekarte per QR-Code soll auch die Bestellung und Bezahlung per Mobiltelefon erledigt werden können: „Wir haben ein System entwickelt, bei dem man per Handy bestellen und bezahlen kann. Gerade bei größeren Gruppen kann das einiges an Zeit einsparen.“ Eine eigene App mit Vorteilsprogramm sei in Arbeit.

Veranstaltungen stehen ebenfalls auf der Agenda, zwei bis drei soll es im Monat geben. Die erste steht am 30. April mit dem „Tanz in den Mai“ an. Partys mit DJs und verschiedene Tastings sind für die Zukunft eingeplant, verrät Frey. Für Geburtstage oder Firmenfeiern stehe die Bar ebenfalls zur Verfügung.

Den benachbarten Firmen könnte eine weitere Neuerung ebenfalls entgegenkommen: Messer plant einen Mittagstisch von montags bis freitags von 12 bis 14 Uhr.

Im Netz

www.the-space.bar