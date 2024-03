„Mächtig verdächtig“ ist die nächste Lesung des Neustadter Literaturnetzwerks „Textur“ überschrieben, die am Donnerstag, 14. März, ab 18.30 Uhr im „Kaffee Bohne“ in der Kellereistraße stattfindet und sich ganz aufs Krimigenre konzentriert. Beteiligt sind Michael Saenger, der sein Dialogstück „Das Verhör“ vorstellt, Jürgen de Bassmann, der mit dem orthografischen Kriminalstück „Die Todesanzeige“ aufwartet, Christiane Hartmann, die die Geschichte „Schwarze Pünktchen“ liest, Franz von der Tann, der von einem „Mord im tiefen Grund“ erzählt, sowie das Duo Ute Kliewer und Wolfgang Allinger, das in „Das Schwanen der Tauben“ seinen Tierkommissar McGräte bis in den Élysée-Palast nach Paris reisen lässt. Franz von der Tann umrahmt die Veranstaltung mit Violinstücken. Marianne Mansmann präsentiert passende Gemälde. Eintritt: 12 Euro (inklusive einer Kürbis-Kartoffelsuppe).