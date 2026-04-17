Der Wachdienst in der Asylunterkunft sollte neu bewertet werden.

Ein Sicherheitsdienst soll Gebäude in der Regel vor Gefahren von außen schützen. In der Haßlocher Gemeinschaftsunterkunft ist die Logik eine andere. Bewacht wird vor dem, was im Inneren geschehen könnte. Vor Streit, nächtlicher Unruhe, Vandalismus. Das mag in einer zugespitzten Lage nachvollziehbar gewesen sein. Ein Ausnahmezustand rechtfertigt jedoch noch keine Dauerlösung.

Denn mit einem Wachdienst verändert sich auch der Blick auf den Ort. Aus einer Unterkunft wird ein Problemobjekt, aus Bewohnern werden potenzielle Störer. Für Menschen, die Schutz oder Obdach brauchen, ist das ein fragwürdiges Signal des Misstrauens.

Vor allem aber ist diese Form der Kontrolle teuer. Ja, die Schäden sind zurückgegangen. Doch ein Sicherheitsdienst, der Jahr für Jahr mehr als 100.000 Euro verschlingt, wird nicht dadurch wirtschaftlich, dass er geringfügige Schäden verhindert. Wenn in einem ganzen Jahr, in dem die Bewohner den weitaus größten Teil des Tages ohne Bewachung in der Unterkunft leben, Schäden von „nur“ rund 2700 Euro entstehen, und auch die Anzahl der Polizeieinsätze auf zwei pro Jahr gesunken ist, spricht zumindest einiges dafür, dass das Eskalationspotenzial inzwischen überschaubar sein dürfte. Gerade deshalb wäre jetzt der richtige Zeitpunkt, den Wachdienst neu zu bewerten und zu prüfen, ob die Gründe für seine Einführung heute noch tragen.

Dass die AfD nun versucht, aus der Debatte politisches Kapital zu schlagen, als wäre sie von Anfang an gegen den Wachdienst gewesen, ist fast komisch. Bei dessen Einführung klang das noch ganz anders. Der damalige Fraktionsvorsitzende Thomas Stephan unterstützte den Vorstoß. Wer also unbedingt am Wachdienst festhalten will, muss womöglich nur abwarten, bis die AfD ihr Fähnchen erneut dreht und Bewachung gerade mal wieder ins eigene Narrativ passt.