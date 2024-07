Die Polizei ermittelt in zwei Fällen, an denen unbekannte Täter hohe Schäden an Autos verursacht haben. In beiden Fällen liegt die Schadenshöhe im „mittleren fünfstelligen Bereich“. Es handelt sich also um einen Gesamtschaden von mehreren zehntausend Euro. Im ersten Fall ist zwischen Donnerstag, 18. Juli, und Donnerstag, 25. Juli, geht es um einen VW Touareg, der in der Theodor-Heuss-Straße in Lachen-Speyerdorf geparkt war. Die Täter haben die Parksensoren an der Frontseite ausgebaut und gestohlen. Im zweiten Fall geht es um einen Audi Q7, der am Donnerstag zwischen 13.30 und 22.30 Uhr auf dem Parkplatz Bachgängel in der Neustadter Innenstadt abgestellt worden war. Als die Eigentümer zum Wagen zurückkehrten, stellten sie fest, dass das Auto ringsum mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt worden war. Hinweise von Zeugen in beiden Fällen an die Polizei: Telefon 06321 8540.