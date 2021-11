Aufgrund der hohen Nachfrage nach Corona-Schnelltests ist das DRK-Testzentrum im Neustadter Klemmhof auch am Sonntag, 28. November bis 14 Uhr geöffnet. Darüber hat die Stadtverwaltung informiert. An diesem Sonntag ist von 13 bis 18 Uhr verkaufsoffener Sonntag. Außerhalb der Innenstadt betreibt das Deutsche Rote Kreuz (DRK) zwei weitere Teststellen, die nach Angaben der Stadtverwaltung jeden Sonntag geöffnet sind: Im ehemaligen Aldi-Markt in der Speyerdorfer Straße 8 wird sonntags von 10 bis 15 Uhr getestet. Hier sind neben Schnell- auch PCR-Tests möglich. Die Schnelltest-Station beim Fitnessstudio Pfitzenmeier, Le Quartier Hornbach 31, ist sonntags von 8 bis 20 Uhr geöffnet. Telefonisch erreichbar sind die DRK-Schnelltestzentren unter 06321/855-1980. Bürger können mindestens einmal pro Woche einen kostenlosen PoC-Antigentest in Anspruch nehmen. Weitere Informationen zu den Testmöglichkeiten in Neustadt – und zu den Öffnungszeiten an Werktagen – gibt es unter www.neustadt.eu/COVID-19.