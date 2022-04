Das Testzentrum am Pfalzplatz in Haßloch weist darauf hin, dass es auch über die Osterfeiertage geöffnet ist. Wer sich testen lassen will (Schnelltest), hat dazu am Karfreitag von 9 bis 19 Uhr Gelegenheit, am Karsamstag von 9 bis 18 Uhr, am Ostersonntag von 9 bis 15 Uhr und am Ostermontag von 9 bis 18 Uhr. Da externe Labore für PCR-Test am Wochenende fast alle geschlossen sind, gibt es für kostenfreie Tests nur zwei Zeitfenster: Karfreitag, 13 bis 14 Uhr (Ergebnis am Samstag/Sonntag) oder am Ostermontag von 14 bis 15 Uhr (Ergebnisse am Dienstag). Alternativ besteht die Möglichkeit eines kostenpflichtigen ID-Now-Nat-Tests (PCR-äquivalent), der 79 Euro kostet und am gleichen Tag ein Ergebnis liefern soll, teilen die Betreiber mit: am Karfreitag von 13 bis 14 Uhr und an den folgenden drei Tagen jeweils von 14 bis 15 Uhr. Weitere Informationen unter www.testzentrum-hassloch.de.