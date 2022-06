Das Deutsche Rote Kreuz (DRK) unterhält in Neustadt aktuell drei Teststellen. In der Speyerdorfer Straße 8 sind sogenannte Point-of-Care-Tests (PoC), die ein schnelles Ergebnis vor Ort liefern, und aufwendigere PCR-Testungen montags bis sonntags, 9 bis 18 Uhr, möglich. In der ehemaligen Stern-Apotheke, Hauptstraße 82, gibt es lediglich PoC-Testungen von Montag bis Freitag, 7 bis 18 Uhr, sowie am Samstag und Sonntag, 8 bis 14 Uhr. Am Fitnessstudio Pfitzenmeier, Le Quartier Hornbach 31, werden ebenfalls PoC-Tests montags bis sonntags, 8 bis 19 Uhr, angeboten. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich, erleichtert aber laut DRK den Ablauf; sie ist möglich unter schnelltest.neustadt.eu. Weitere Informationen gibt es unter www.neustadt.eu/testen.