Besser als im Frühjahr, aber alles andere als zufriedenstellend: Dieses Fazit zieht die Stadtverwaltung Neustadt nach Testkäufen in den vergangenen Tagen mit einer minderjährigen Person. Hintergrund dieser Einkäufe sind die Vorgaben des Jugendschutzgesetzes. Dieses Mal waren Mitarbeiter von Jugendamt und kommunalem Vollzugsdienst sowie die jugendliche Testperson bei 15 Läden. Verlangt wurden Schnaps und Zigaretten, deren Verkauf an Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren gesetzlich verboten ist. In neun der 15 Läden gab es laut Stadt jedoch Verstöße gegen das Jugendschutzgesetz, und die Waren wurden an die jugendliche Person verkauft. In sechs Läden verhielten sich die Mitarbeiter richtig: Sie kontrollierten die Altersangabe auf dem Personalausweis und verweigerten den Verkauf. Auf die Läden, die sich nicht an die Regeln gehalten haben, kommen Anzeigen zu. „Nach wie vor gelangen Jugendliche viel zu einfach an Alkohol oder Tabakwaren“, sagt Sandra Zimmermann, Abteilungsleiterin Jugendarbeit. „Die Bilanz ist nach wie vor überhaupt nicht zufriedenstellend, auch wenn sie besser ist als im Frühjahr, als wir eine Durchfallquote von 100 Prozent hatten. Wir müssen weiterhin und intensiv am Thema Jugendschutz arbeiten“, so Zimmermann. 2023 sind daher weitere Testkaufaktionen geplant.