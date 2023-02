Auch 2023 kontrolliert die Stadtverwaltung, ob in Geschäften die Vorgaben des Jugendschutzgesetzes eingehalten werden. Bei den ersten Testkaufaktionen fiel das Ergebnis besser aus als im Vorjahr. Schnaps und Zigaretten dürfen nicht an unter 18-Jährige verkauft werden. Daher sind die Mitarbeiter in Geschäften angehalten, sich den Ausweis zeigen zu lassen und den Verkauf zu verweigern. Mit einem minderjährigen Testkäufer prüft die Verwaltung, ob die Vorgaben eingehalten werden. Im Januar wurde in sechs Läden eingekauft – nur zwei verhielten sich korrekt und verweigerten das Geschäft. Bei einer zweiten Testkaufaktion vor wenigen Tagen verhielten sich acht von neun Verkäufern korrekt. „Die Bilanz verbessert sich. Wurden 2022 bei 28 Kontrollen noch 21 Verstöße festgestellt, das ist eine Durchfallquote von 75 Prozent, so liegt die Quote 2023 mit 33 Prozent schon deutlich niedriger“, so das Fazit der Stadt.