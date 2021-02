Das derzeit vom Marienhaus Klinikum Hetzelstift betriebene Corona-Testcenter im früheren Aldi-Markt in der Speyerdorfer Straße in Neustadt hat ab Montag geänderte Öffnungszeiten. Hintergrund ist, dass die Grundschulen sowie die Unterstufen der Förderschulen ab dann wieder in Präsenz unterrichten. Lehrkräfte sowie Mitarbeiter von Schulen haben damit ebenso Anspruch auf einen kostenlosen Antigen-Schnelltest wie Personal in Kindertagesstätten und Hilfeeinrichtungen. Voraussetzung ist ein Berechtigungsschein von der jeweiligen Einrichtung.

Damit Berufstätige sich zur richtigen Zeit testen lassen können – eventuell auch direkt vor Arbeitsbeginn – ist das Testcenter ab 22. Februar montags, mittwochs und freitags von 8 bis 12 Uhr offen sowie dienstags und donnerstags von 7.30 bis 12 Uhr. Nach wie vor werden nur Personen ohne Symptome getestet, zudem müssen sie vorab einen Termin vereinbaren: montags bis freitags von 8 bis 13 Uhr unter der Telefonnummer 06321/859-5555.

Wer mit dem Auto kommt, soll im Wagen sitzen bleiben, bis ein Raumordner ihn aufruft. „Kontaktreduzierung und striktes Einhalten der Hygieneregeln haben oberste Priorität“, so Carla Bernius, die die ärztliche Aufsicht über das Testcenter hat.