Am Freitag, 12. Juni, ist das Corona-Testcenter in der Speyerdorfer Straße in Neustadt geschlossen. Darüber hat die Stadtverwaltung informiert. Auch das Bürgertelefon und der Bürgerchat seien an diesem „Brückentag“ nicht besetzt. Ab kommenden Montag, 15. Juni, ist das Standesamt nach vorheriger Terminvereinbarung wieder für alle personenstandsrechtlichen Anliegen erreichbar. Wer einen Termin ausmachen will, kann sich auch per E-Mail an standesamt@neustadt.eu melden. Ebenfalls ab 15. Juni ist das Bauberatungszentrum in der Amalienstraße 6 wieder für persönliche Beratungen geöffnet. Auch dafür muss vorab ein Termin ausgemacht werden. Dazu sollen die Bürger das Terminvereinbarungssystem auf der Internetseite der Stadt nutzen: https://www.neustadt.eu/termin. Allerdings können Interessierte auch anrufen, und zwar unter Telefon 06321/855-1888.