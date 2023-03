Damit die städtischen Kehrmaschinen ihre Arbeit in der Innenstadt effektiver erledigen können, werden laut Stadtverwaltung im Rahmen einer Testphase in verschiedenen Straßen Halteverbote eingerichtet. Bereits montiert wurden entsprechende Verkehrszeichen im Afrikaviertel, weiter ging es in der Hutten- sowie der Pulverturmstraße. Dort besteht dann ab 20. März montags und dienstags von 10 bis 11 Uhr ein wechselseitiges Halteverbot. Wechselseitig bedeutet, dass am Tag der Reinigung und im angegebenen Zeitfenster in der jeweiligen Straße nur am gegenüberliegenden Straßenrand geparkt werden darf. Weitere Straßen, die für die Erprobungsphase festgelegt wurden, sind die Friedrich-Ebert-Straße., Hindenburgstraße, Maxburgstraße, Schlachthofstraße und Waldstraße. Dort werden ebenfalls wechselseitige Halteverbote eingerichtet. Grundlage für diesen Test war ein Antrag der CDU im Stadtrat.