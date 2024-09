Wie gut ist der On-Demand-Verkehr in Deutschland? Das will der ACE Auto Club Europa herausfinden und hat deshalb am Montag Station in Neustadt gemacht. Für Anbieter Mobility on Demand lief der Besuch perfekt: Es gab fast die volle Punktzahl.

Die Verkehrswende macht auch vor Automobilclubs nicht Halt. Daher ist aus dem ACE Auto Club Europa mittlerweile „Europas Mobiltätsbegleiter“ geworden, wie