Seit Mittwoch können die Bewohner des GDA Wohnstifts den zum Café gehörenden Freisitz wieder außerhalb dessen Öffnungszeiten nutzen. Von 15 bis 18 Uhr, wenn das Café geöffnet hat, ist der Zugang nur für Gäste erlaubt und die Terrasse abgesperrt, es gelten die üblichen Corona-Bedingungen. Damit soll nach GDA-Angaben auch verhindert werden, dass externer Besuch über das Café ins Wohnstift kommt, statt nach Registrierung durch den Haupteingang.

Dass die Terrasse aber auch jenseits der Café-Öffnung gesperrt war, um zu verhindern, dass sich zu viele Menschen gleichzeitig treffen, war bei den Bewohnern auf Kritik gestoßen. Daher ist die Sperrung seit Mittwoch aufgehoben, wie GDA-Sprecher Martin Zeiss auf Anfrage informierte.

Jetzt auch wieder Frühstück

Seinen Angaben zufolge ist die Stimmung im Wohnstift „ansonsten gut“. Im Bewohner-Restaurant werde seit Anfang Juli wieder ein Mittagessen für 90 Personen in drei Schichten angeboten, jetzt sei ein Frühstück hinzugekommen. Auch dabei müssten aber nach wie vor die Hygieneauflagen eingehalten werden, dazu gehöre beispielsweise der notwendige Abstand oder eine Trennscheibe aus Plexiglas.

Zeiss betont, dass Entscheidungen wie die Freigabe der Terrasse nicht von der Wohnstift-Leitung selbst getroffen werden könnten. Dies könne nur die Geschäftsführung am Hauptsitz in Hannover anhand der eigenen Hygiene-Richtlinien sowie der Situation an den anderen Standorten.