VG Maikammer. Damit sich Kinder in den Ferien nicht langweilen, bietet die Verbandsgemeinde (VG) Maikammer wieder verschiedene Ferienprogramme an. Teilnehmen können Kinder ab acht Jahren.

Die Kinder werden in den Programmen von ehrenamtlichen Jugendlichen oder jungen Erwachsenen in Kleingruppen betreut, die mit ihnen Spiel- und Bastelaktionen, starten oder auch Tagesausfüge, teilweise mit Reisebus, machen.

Das Angebot findet in den Pfingstferien von 30. Mai bis 2. Juni statt, eine Anmeldung ist ab 13. April möglich. Für die Kinderferienwoche von 24. bis 28. Juli kann man sich ab 9. Mai anmelden, für das Herbstferienprogramm von 16. bis 20. Oktober ab 7. September. Die Teilnahme kostet pro Kind 70 Euro, für Geschwisterkinder 50 Euro. Anmeldung unter www.vg-maikammer.de/freizeit/jugend. Weitere Infos bei Karin Beetz unter Telefon 0151 14009274 oder per E-Mail an karin.beetz@vg-maikammer.de.