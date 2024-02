Die RHEINPFALZ-Meldung über die Werbekampagne der Stadt fürs den Erlebnissonntag am 24. März hat bei einigen Lesern offenbar für Aufregung gesorgt. Die Stadt sucht für ihre Plakate und Flyer ein Mandelblüten-Motiv. Wer sich beteiligen möchte, kann bis 9. Februar ein Foto an stadtmarketing@neustadt.eu schicken. Ergänzend weist die Stadt darauf hin, dass es sich beim 24. März lediglich um den Termin des Erlebnissonntags. Dagegen steht der Termin fürs Mandelblütenfest in Gimmeldingen noch nicht fest. Über diesen informiere die Stadt zu einem späteren Zeitpunkt.