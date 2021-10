In der Pfarrkirche St. Martin ist, wie jedes Jahr, ein Früchteteppich mit einem christlichen Motiv gestaltet worden. Er ist noch bis zum 14. November (10 bis 17 Uhr) zu sehen.

Das Erntedankebild aus 30 verschiedenen Naturmaterialien hat eine Größe von zwei auf drei Metern und wurde von Rita Dick sowie Pia, Mareike und Anke Ruzika gestaltet. Thema der Darstellung ist das Gottvertrauen. Das Bild zeigt die Jünger in ihrem schwankenden Boot, das auf dem stürmischen See von den Wellen hin- und hergeworfen wird. Jesus erscheint und sagt: „Habt Vertrauen, ich bin es, fürchtet euch nicht!“ und zieht den zweifelnden Petrus aus dem Wasser. Mit den Spenden der Besucher werden soziale Projekte in der näheren Umgebung sowie in St. Martins Partnergemeinde Mengwe in Tansania unterstützt.