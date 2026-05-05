Der Tennisclub Kirrweiler hat eine neue Vorsitzende: Andrea Doll, seit drei Jahren im Verein und aktive Spielerin der Damen 50, ist auf Christian Faul gefolgt. Faul, der den Verein acht Jahre lang geführt hatte, hatte bei den Neuwahlen ebenso nicht mehr kandidiert wie Kassenwart Steffen Schmidt und die dritte Vorsitzende Ivonne Wilderer. Zur neuen Kassenwartin wurde Jennifer Groß gewählt, zum dritten Vorsitzenden Peter Herbold. Diese Abstimmungen fielen ebenso einstimmig aus wie die für die weiteren Vorstands- und Beiratsmitglieder Gunther Kraft (zweiter Vorsitzender), Angelika Platz (Schriftführerin), Patrick Woidy (Sportwart), Kira Hilzendegen (Jugendwartin), Karin Schneider (Hauswartin) und Björn Henkel (Platzwart). Auf der Tagesordnung der Jahreshauptversammlung stand auch eine besondere Ehrung: Heidi Baumann wurde für ihre langjährigen Verdienste um den Verein zum Ehrenmitglied gewählt und von Christian Faul geehrt.