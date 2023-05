Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Beim Postsportverein Neustadt kann in ein paar Tagen im Freien Tennis gespielt werden. Jahr für Jahr zählt die Abteilung am Harthäuserweg unter Abteilungsleiter Charly Schröer pfalzweit zu den Frühstartern in die Freiluftsaison.

Gerade im ersten Corona-Jahr, das die Hallensaison in Rheinland-Pfalz ab November komplett „geschrottet“ hat, ist die frühe Eröffnung der Freiluftplätze ein besonderes