Am Pfingstsonntag bangte Turnierleiter Jürgen Gassert auf der Tennisanlage des TC Rot-Weiß Neustadt um die Finalspiele in den einzelnen Altersklassen der Neustadt Open. Regengüsse setzten die Plätze zweimal unter Wasser.

81 Teilnehmer kämpften seit Donnerstag um Punkte und das Weiterkommen in ihrer Altersklasse. So auch Stefan Ehrenklau (unser Bild). Es war das erste Tennisturnier des 48-jährigen aktiven Bundesliga-Wasserballers. Gassert: „Ehrenklau überraschte im ersten Spiel mit einem 6:3, 7:6 gegen den erfahrenen Stefan Schultze aus Karlsruhe bei den Herren-40.“ Dann folgte am Samstag das Halbfinale. Auch hier hatte Ehrenklau durchaus Chancen, verlor allerdings gegen den späteren Turniersieger Stefan Thomé (Billigheim-Ingenheim) mit 2:6, 5:7. Reinhard Sebastiani (TC Haßloch) setzte sich bei den Herren-70 durch und ist damit der einzige Sieger aus der Region.